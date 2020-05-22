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22.05.2020 10:56
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«Четвёрка»-«баклажан» на Доблести ушла под припаркованную «ГАЗель», закинув её на газон

ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга в ночь на 22 мая чудом обошлось без серьёзных травм. Второй раз за четыре дня в городе разбит ВАЗ-2104 (редкая теперь модель) при похожих обстоятельствах — из-за столкновения с грузовиком.

На улице Доблести, 28, «Жигули» влетели в припаркованную «ГАЗель», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Грузовичок вытолкнуло вперёд, и он запрыгнул на газон.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Самое удивительное, что водитель не пострадал. «ГАЗель» ещё впереди «Шкоду» зацепила, — рассказывает Александр. — Моя машина стояла за этой «ГАЗелью». Благо по работе нужно было отъехать, приехал через час и вот что увидел».

Похожим образом другая «четвёрка» ушла под грузовик на Московском шоссе 18 мая. Правда, её туда затолкала фура. В тот же день, 18-го, на Маршала Захарова легковая машина врезалась в стоящую «ГАЗель» и отправила её через всю дорогу и газон в карман, где она врезалась в припаркованные машины; пострадали два человека.

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