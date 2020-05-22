ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга в ночь на 22 мая чудом обошлось без серьёзных травм. Второй раз за четыре дня в городе разбит ВАЗ-2104 (редкая теперь модель) при похожих обстоятельствах — из-за столкновения с грузовиком.

На улице Доблести, 28, «Жигули» влетели в припаркованную «ГАЗель», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Грузовичок вытолкнуло вперёд, и он запрыгнул на газон.