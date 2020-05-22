ФСИН обвинила France24 в «дестабилизации российской действительности» после репортажа о бунте в колонии

Как 21 мая сообщили в ГУ ФСИН по Иркутской области, специалистам не понятно, почему съёмочная группа использовала «недостоверную» информацию и слушала жалобы родственников заключённых. По уверениям представителей службы, слова о том, что россияне не могут узнать, в безопасности ли их родные и живы ли они, как и данные о множестве пострадавших «не соответствуют действительности». В качестве доказательства тут приводят статистику обращений – вместо десятков вопросов операторы принимают около двух в день.«Это означает, что родственники, которых интересовала информация о своих близких, ее получили».

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила французский телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России и распространении слухов из-за материала о последствиях бунта в колонии строгого режима № 15 в Ангарске.

В материале France24 от 20 мая говорится о том, что люди «беспокоятся о судьбе десятков заключённых после жестокого подавления мятежа». Вот уже больше месяца семьи якобы «не знают, живы ли их родные». Официально сообщалось об одном погибшем во время пожара в производственной зоне в колонии.



«В настоящее время в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС введен ряд дополнительных профилактических мер, в том числе, связанных с ограничением посещений учреждений. При этом на все поставленные журналистами телеканала France24 вопросы были даны в письменной форме исчерпывающие квалифицированные ответы. Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», – добавили во ФСИН.



Как пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на слова одного из заключённых, во время бунта 9 апреля могли пострадать 300 человек, ещё 200 якобы нанесли себе увечья, а одного нашли мёртвым рядом с верёвкой. Массовые протесты с поджогами начались после жалобы на то, что сотрудник ФСИН избил осуждённого.

