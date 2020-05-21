Первые зрители на спектаклях будут сидеть в шахматном порядке. Глава Минкульта рассказала о работе музеев и театров после пандемии

«Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так, например, одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, - так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России», - подчеркнула Любимова.

Первые зрители театров после их открытия в сентябре будут сидеть в зрительном зале в шахматном порядке. Об этом 21 мая заявила глава Минкульта Ольга Любимова на Первом канале, пишет ТАСС.

Она уточнила, что на нечетном ряду будут продаваться четные места — и наоборот.



«Таким образом, выстраивается тот самый шахматный порядок. Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут еще беспокоить...» - уточнила глава Минкульта.



Аналогичным образом, по ее словам, должны поступить и филармонии. В музеях же будет установлена норма «один человек на 20 кв. м.». Экскурсионные группы туда водить начнут нескоро, подчеркнула министр. Работать музеи начнут с 1июня, но это не означает, что там немедленно появятся посетители.



«Полный цикл — порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», - уточнила Любимова.



Кроме того, в музеях установят прозрачные стекла, чтобы отделить сотрудников от посетителей.

