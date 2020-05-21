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21.05.2020 22:37
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Первые зрители на спектаклях будут сидеть в шахматном порядке. Глава Минкульта рассказала о работе музеев и театров после пандемии

Первые зрители театров после их открытия в сентябре будут сидеть в зрительном зале в шахматном порядке. Об этом 21 мая заявила глава Минкульта Ольга Любимова на Первом канале, пишет ТАСС.

«Я думаю, когда в театр должен будет прийти зритель, это будет сентябрь, мы будем прорабатывать меры, связанные с количеством зрителей в зале. Так, например, одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, - так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается <...> теперь и в России», - подчеркнула Любимова.

Она уточнила, что на нечетном ряду будут продаваться четные места — и наоборот.

«Таким образом, выстраивается тот самый шахматный порядок. Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут еще беспокоить...» - уточнила глава Минкульта.

Аналогичным образом, по ее словам, должны поступить и филармонии. В музеях же будет установлена норма «один человек на 20 кв. м.». Экскурсионные группы туда водить начнут нескоро, подчеркнула министр. Работать музеи начнут с 1июня, но это не означает, что там немедленно появятся посетители.

«Полный цикл — порядка двух месяцев. Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения. При этом вы понимаете, какая это ответственность, если речь идет о музейных помещениях, где находятся уникальные экспонаты, делать это надо очень тщательно», - уточнила Любимова.

Кроме того, в музеях установят прозрачные стекла, чтобы отделить сотрудников от посетителей.

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Комментарии (2)

footballer12
"Для начала нам нужно полностью продезинфицировать эти помещения."
Что там дезинфицировать, если вирус на сухих поверхностях практически не живёт? Откуда он там мог взяться вообще? Ну ок, даже если внезапно как-то где-то вдруг выжил, что он - с картины прыгнет посетителю на слизистую? Прям как с деревьев в парках Санкт-Петербурга или лесах Ленинградской области?
Говорящие головы, по-моему, окончательно перестали соображать, что они несут. В смысле, что нести что-то надо, принимать какие-то решения тоже необходимо - а никак.
Полнейшая профнепригодность, куда ни плюнь (ковидом, ага).
Brit
Вирус он такой: распространяется только на шаг вперёд-назад и влево-вправо, а по диагонали полностью безопасен.
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