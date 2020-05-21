Бесплатно раздавать маски и перчатки у Смольного потребуют через суд

Бесплатных масок и перчаток у петербургского правительства для горожан потребуют в суде.
Как 21 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление к правительству города и губернатору. Составитель считает, что город «нарушает его право на обеспечение СИЗ».
Истец просит обязать Смольный организовать пункты бесплатной выдачи масок и перчаток и не наказывать за их неношение. Как рассказали Znak.com участники движения «Альтернатива», которые инициировали обращение в судебные органы, выписывая штрафы за нарушение коронавирусных мер и не раздавая при этом маски, власти противоречат сами себе.
После введения масочного режима губернатор Александр Беглов 12 мая подписал постановление о выплатах по 800 рублей малообеспеченным и многодетным петербуржцам, семьям с приёмными детьми и пенсионерам, чтобы те могли купить средства защиты. При этом, согласно федеральным правилам поведения в режиме повышенной готовности, соблюдать указания местных властей и использовать СИЗ граждане обязаны, если предметы были выданы официальными органами.