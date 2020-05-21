В комитете по законности очно рассмотрели сотню протоколов по коронавирусным нарушителям. Повесток было больше

В мае комитет по законности очно рассмотрел 101 протокол по статье 8-6-1 городского закона об административных нарушениях. По ней привлекали любителей погулять в парках и Максима Леонидова.

По данным пресс-службы комитета, большая часть протоколов рассматривалась без присутствия граждан. «Вход в помещение осуществляется по одному человеку только в необходимых средствах индивидуальной защиты, - подчеркнули в комитете. - По требованию гражданина с ним может быть допущено доверенное лицо (адвокат). По вызову, без необходимости ожидания в живой очереди».