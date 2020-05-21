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21.05.2020 19:10
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В комитете по законности очно рассмотрели сотню протоколов по коронавирусным нарушителям. Повесток было больше

В мае комитет по законности очно рассмотрел 101 протокол по статье 8-6-1 городского закона об административных нарушениях. По ней привлекали любителей погулять в парках и Максима Леонидова.

По данным пресс-службы комитета, большая часть протоколов рассматривалась без присутствия граждан. «Вход в помещение осуществляется по одному человеку только в необходимых средствах индивидуальной защиты, - подчеркнули в комитете. - По требованию гражданина с ним может быть допущено доверенное лицо (адвокат). По вызову, без необходимости ожидания в живой очереди».

Живую очередь тем не менее заметили 13 мая на Кондратьевском: «Фонтанка» рассказывала, как нарушителей вызвали одновременно, чтобы выписать им штрафы. Количество повесток в тот день составило порядка 200; одним из адресатом оказался Максим Леонидов, которого привлекли за прогулку в Шуваловском парке, но он как раз на заседании комиссии решил не ходить.

Статья 8-6-1 заработала в апреле, она распространяется на нарушителей «нормативно-правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга». Ранее «Фонтанка» сообщала, что под нее попадают и те, кто отказывается носить средства индивидуальной защиты на в общественных местах и на транспорте.

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Комментарии (2)

VF812
статьи нужно писать через точки
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