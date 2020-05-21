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21.05.2020 15:18
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Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без масок

В детских загородных лагерях масочный режим вводить не будут. Об этом сообщила на онлайн-совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 мая.

Регионам рекомендовано открывать детские лагеря с 1 июля. При этом, в зависимости от эпидситуации, дату можно сдвигать как на более ранние, так и на поздние сроки. Вывозить детей можно только в лагеря региона проживания, но не в соседние.

Президент Владимир Путин отметил, что летний отдых должен проходить при соблюдении всех санитарных норм. «Все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей», — заявил Путин.

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Комментарии (8)

Савва Морозов
в трудовых лагерях маски запрещены.
жительСПб
Почему не возить? А что дома сидеть??? Вообще-то лето будет, а если и море откроют и на море поедим, офигеть, давайте запремся в домике или в квартирке, и будем только смотреть и читать сми про Вирусню. Бред не несите.
Что значит вывозить в лагерь региона проживания. Если ребенок проживает в СПБ ,а лагерь в ЛО ?Это один регион или считаются соседними ?
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