Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без масок

В детских загородных лагерях масочный режим вводить не будут. Об этом сообщила на онлайн-совещании с президентом глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 мая.



Регионам рекомендовано открывать детские лагеря с 1 июля. При этом, в зависимости от эпидситуации, дату можно сдвигать как на более ранние, так и на поздние сроки. Вывозить детей можно только в лагеря региона проживания, но не в соседние.

Президент Владимир Путин отметил, что летний отдых должен проходить при соблюдении всех санитарных норм. «Все вопросы организации летнего отдыха должны быть отлажены до мелочей», — заявил Путин.