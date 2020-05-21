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21.05.2020 15:08
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Министр образования рассказал о предложении закрыть вузы в марте. Дистанционное обучение стало для России «стресс-тестом»

Министр науки и высшего образования доложил президенту Владимиру Путину о том, как российские образовательные учреждения смогли приспособиться к условиям пандемии COVID-2019.

«В этом году система высшего образования, пожалуй, впервые в своей истории столкнулась с беспрецедентной ситуацией. Еще несколько лет назад это означало бы одно — полное прекращение работы вузов на несколько месяцев. И такое предложение звучало в марте текущего года», — заявил 21 мая Валерий Фальков во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, после обсуждения с профессиональным сообществом было принято решение все-таки перейти на дистанционное обучение. «Это стало настоящим стресс-тестом для всей системы», — признался министр.

Глава Министерства науки и высшего образования подчеркнул, что ни один вуз не был полностью готов к такой ситуации и в первые недели все испытывали трудности. Фальков отметил, что некоторые «университеты-лидеры» раньше других внедрили цифровые технологии, чем показали пример коллегам. К передовикам он отнес МГУ и СПбГУ.

«Сегодня можно сказать, что переход на дистанционное образование был безальтернативным и в большинстве вузов он прошел успешно», — резюмировал Фальков.

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Комментарии (1)

260642921
Пусть еще министр просвещения расскажет, чем стало дистанционное обучение для учителей, школьников и их родителей, особенно для тех, кто продолжал работать удаленно и одновременно пытался помогать детям разобраться в хаосе дистанционного обучения... По-умному это называется "стресс-тест", а по-русски - ж...а.
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