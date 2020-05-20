«Аэрофлот» разрешил пассажирам переносить отмененные из-за коронавируса поездки на следующую весну

Клиенты компании «Аэрофлот» могут переоформить билеты без штрафов дважды и наметить отмененную из-за пандемии поездку на любую дату до конца апреля 2021 года. Об этом 20 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Условия действуют для клиентов, которые намеревались улететь до 1 мая. Чтобы переоформить «сгоревший» билет, до 31 декабря надо обратиться в контакт-центр компании или агентство где его покупали, приезжать в офис необходимости нет.

«При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года», - сообщает «Аэрофлот».