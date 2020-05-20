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20.05.2020 20:32
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«Аэрофлот» разрешил пассажирам переносить отмененные из-за коронавируса поездки на следующую весну

Клиенты компании «Аэрофлот» могут переоформить билеты без штрафов дважды и наметить отмененную из-за пандемии поездку на любую дату до конца апреля 2021 года. Об этом 20 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Условия действуют для клиентов, которые намеревались улететь до 1 мая. Чтобы переоформить «сгоревший» билет, до 31 декабря надо обратиться в контакт-центр компании или агентство где его покупали, приезжать в офис необходимости нет.

«При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать даже разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года», - сообщает «Аэрофлот».

В случае, если пассажир захочет лететь в другую точку или классом повыше, то стоимость первого билета пойдет «в зачет», но разницу придется оплатить. Если новый билет окажется дешевле, то клиенту выдадут сертификат на услуги компании с трехлетним сроком действия.

Для билетов, купленных после 1 мая 2020 года, действуют обычные тарифы и правила переоформления.

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Комментарии (2)

Slavik191079
Красиво сказали.Вот только меня закрыли в обсерваторе сочи на две недели ,а билет в спб был на сегодня днем.Позвонив сегодня утром в аэрофлот они мне предложили со штрафом купить новый билет,но так как я незнаю даты когда меня отпустят я попросил сделать ее открытой,но они отказали мне и сказали что нужна точная дата .При этом если я не смогу улететь в новую дату ,то с меня опять же возьму штраф.В итоге я плюнул с этим билетом и ничего покупать не стал.Мой билет просто сгорел.Кстати никто в аэрофлоте ни в самолете не сообщил,что по прилету меня отправят в обсерватор.Учитывая,что я прилетал на один день и знай это я бы естественно не полетел.Видимо аэрофлоту было это выгодно
Агроном аэродрома
А выплаты акцЫонерам? Тоже разрешили перенести?
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