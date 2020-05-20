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20.05.2020 19:30
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Росстат не нашел инфляции на прошлой неделе

Потребительские цены в России за неделю с 13 по 18 мая 2020 года не изменились, сообщает Росстат вечером 20 мая.

«За период с 13 по 18 мая 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала мая — 100,1%», — говорится в отчёте статистиков. Среди продовольственных товаров более всего подорожала гречневая крупа — на 1,2%.

Также подорожали шлифованный рис — на 0,9%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, черный чай — на 0,5%, вермишель — на 0,4%. Мясные консервы, овощные консервы для детского питания и пшеничная мука выросли в цене на 0,3%. Цены на подсолнечное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, соль, шоколадные конфеты и печенье поднялись на 0,2%.

При этом цены на куриные яйца снизились на 1,4%, мясо кур — на 1,0%, сахар-песок — на 0,3%. Свинина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко и жирный творог подешевели на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%. Так, рост цен на картофель составил 2,5%, яблоки — 1,7%, белокочанную капусту — 1,2%, морковь — 0,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 4,1%, огурцы — на 2,9%, лук репчатый — на 0,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Видимо Фемида в России отдала свою повязку с глаз не только ФАСу, который никогда ничего не видит и не слышит. Этой повязки хватило и Росстату.
Alex000
Ну на самом деле с учётом просадки на 30% по всему уже должно дефляцией попахивать. Вот только в сложившихся условиях это признак хуже, чем гипер :)
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