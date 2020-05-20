FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 18:54
11
Печать

Ученые со Смольным готовят возвращение города к нормальной жизни и не ждут второй и третьей волны коронавируса

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской рассказал, что ученые вуза вместе с чиновниками Смольного просчитывают варианты постепенного выхода Северной столицы из коронавирусных ограничений.

«Ровно сейчас мы плотно работаем со штабом и вице-губернатором Евгением Владимировичем Елиным как раз по вопросам, связанным с тем, как нам здесь, в Петербурге, правильно вовремя начинать переходить к нормальной жизни, при этом понимая, что не будет ни первой, ни второй, ни третьей волны эпидемии», — заявил он 20 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что сегодня было объявлено, что смягчение ограничений в ближайшее время ждет 17 регионов России.

Политехнический университет разработал математическую модель развития коронавируса в Петербурге. В интервью «Фонтанке» руководитель проекта рассказывал, что пик эпидемии будет 25 мая, но только если петербуржцы будут сидеть дома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Агроном аэродрома
Учения с мигалками назначены на когда?
Memory17
А с каких это пор политех вдруг стал у нас центром компетенции в области вирусологии и эпидемиологии?!
261582951
Уже 2 месяца все постоянно путаются в показаниях.
Это шапито?
Или тотальная некомпетентность?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний