Ученые со Смольным готовят возвращение города к нормальной жизни и не ждут второй и третьей волны коронавируса

«Ровно сейчас мы плотно работаем со штабом и вице-губернатором Евгением Владимировичем Елиным как раз по вопросам, связанным с тем, как нам здесь, в Петербурге, правильно вовремя начинать переходить к нормальной жизни, при этом понимая, что не будет ни первой, ни второй, ни третьей волны эпидемии», — заявил он 20 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской рассказал, что ученые вуза вместе с чиновниками Смольного просчитывают варианты постепенного выхода Северной столицы из коронавирусных ограничений.

Напомним, что сегодня было объявлено, что смягчение ограничений в ближайшее время ждет 17 регионов России.

Политехнический университет разработал математическую модель развития коронавируса в Петербурге. В интервью «Фонтанке» руководитель проекта рассказывал, что пик эпидемии будет 25 мая, но только если петербуржцы будут сидеть дома.