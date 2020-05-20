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20.05.2020 11:50
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Голикова: Смягчения ограничений в ближайшее время ждет 17 регионов

Первые смягчения ограничений могут в ближайшее время коснуться 17 регионов России. Не в последнюю очередь будет учитываться рост тестирования в них на коронавирус. Об этом она сообщила на «правительственном часе» в Совете Федерации 20 мая.

По словам вице-премьера, Россия с первых дней наращивает количество исследований на новую инфекцию. Выявление Covid-19, а также количество проводимых исследований будет одним из важных факторов снятия ограничений. Для первоначального этапа это 70 исследований на 100 тысяч населения, для второго — 90, третьего — 130.

В 13 регионах уровень распространения коронавируса превышает 210,2 случая на 100 тыс. населения, сообщила сенаторам Татьяна Голикова.

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