Голикова: Смягчения ограничений в ближайшее время ждет 17 регионов

Первые смягчения ограничений могут в ближайшее время коснуться 17 регионов России. Не в последнюю очередь будет учитываться рост тестирования в них на коронавирус. Об этом она сообщила на «правительственном часе» в Совете Федерации 20 мая.



По словам вице-премьера, Россия с первых дней наращивает количество исследований на новую инфекцию. Выявление Covid-19, а также количество проводимых исследований будет одним из важных факторов снятия ограничений. Для первоначального этапа это 70 исследований на 100 тысяч населения, для второго — 90, третьего — 130.

