Покупатель отсудил у петербургской «Пятёрочки» 500 рублей за просроченную «Агушу». Помогли намётанный взгляд и 38 фото

Купил 600 граммов огурцов, «Агушу», оплатил и, уже отходя от кассы, заметил просрочку. В магазине не стали спорить против очевидного и вернули деньги, но не удовлетворили.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 мая, Куйбышевский райсуд рассмотрел исковое заявление Марка Филиппова, которого разочаровал ассортимент магазина «Пятёрочка». Неудачную покупку Филиппов совершил 13 августа прошлого года в супермаркете на улице Карла Маркса в Зеленодольске.

«Филиппов полагал, что ООО «Агроторг» (сеть супермаркетов «Пятерочка») продажей некачественного и опасного товара причинило ему нравственные страдания, которые выразились в неуважении к нему как к потребителю, в его переживаниях по данному поводу, а также беспокойством об общей пищевой безопасности населения», — приводит подробности иска пресс-служба.



В качестве доказательств мужчина приложил видео и 38 фотографий несвежего товара из «Пятёрочки». Свои страдания он оценил в 4 тысячи рублей. Суд сократил претензии в восемь раз, назначив истцу 500 рублей компенсации.



Марк Филиппов, судя по картотеке, является постоянным и въедливым покупателем «Пятёрочки». В ноябре 2019 года он отсудил у магазина 869 рублей за просроченные фитнес-батончики. Их он купил в супермаркете в Пикалёво в Ленобласти, несколько месяцев как истёкшую годность заметил уже после оплаты и тут же вернул деньги.



859 рублей — это 250 рублей штрафа, судебные расходы и 500 рублей компенсации за переживания из-за некачественного товара и последовавшую за этим головную боль. Сам покупатель хотел 10 тысяч.

