Rolls-Royce сократит 9 тысяч сотрудников из-за падения спроса на фоне коронавируса

Как сообщается 20 мая в пресс-релизе компании , ожидается, что в результате реструктуризации под сокращение попадут 9 тысяч сотрудников. Общий штат холдинга сейчас насчитывает 52 тысячи человек, то есть увольнение ожидает порядка 17 % штата. Компания ожидает, что в сумме с сокращением других затрат такая реорганизация позволит сэкономить более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в год (около 1,6 миллиарда долларов), а расходы на ее проведение составят порядка 800 миллионов фунтов (чуть меньше 1 миллиарда долларов).

Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce Holdings Plc планирует провести масштабную реорганизацию своего бизнеса с сокращением нескольких тысяч сотрудников. Причиной стало снижение спроса на рынке гражданской авиационной промышленности на фоне пандемии COVID-19.

Реорганизация затронет в основном подразделения Rolls-Royce в гражданской авиакосмической отрасли. Военное производство компании, базирующееся в Великобритании и США, даже во время пандемии осталось стабильным, отмечается в пресс-релизе.

Rolls-Royce Holdings Plc занимается производством и поставкой энергетических систем для авиации, в морском и энергетическом секторах. Компания является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей.