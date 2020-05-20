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20.05.2020 12:40
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Rolls-Royce сократит 9 тысяч сотрудников из-за падения спроса на фоне коронавируса

Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce Holdings Plc планирует провести масштабную реорганизацию своего бизнеса с сокращением нескольких тысяч сотрудников. Причиной стало снижение спроса на рынке гражданской авиационной промышленности на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщается 20 мая в пресс-релизе компании, ожидается, что в результате реструктуризации под сокращение попадут 9 тысяч сотрудников. Общий штат холдинга сейчас насчитывает 52 тысячи человек, то есть увольнение ожидает порядка 17 % штата. Компания ожидает, что в сумме с сокращением других затрат такая реорганизация позволит сэкономить более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в год (около 1,6 миллиарда долларов), а расходы на ее проведение составят порядка 800 миллионов фунтов (чуть меньше 1 миллиарда долларов).

Реорганизация затронет в основном подразделения Rolls-Royce в гражданской авиакосмической отрасли. Военное производство компании, базирующееся в Великобритании и США, даже во время пандемии осталось стабильным, отмечается в пресс-релизе.

Rolls-Royce Holdings Plc занимается производством и поставкой энергетических систем для авиации, в морском и энергетическом секторах. Компания является одним из крупнейших производителей авиационных двигателей.

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