Любителя дорогих часов нашли спустя два месяца после грабежа. Аксессуары на 270 тысяч до машины он нёс в руках

Петербургская полиция задержала безработного, которого подозревают в похищении двух часов из торгового комплекса на Торфяной дороге. Совершив набег за аксессуарами больше чем на 270 тысяч рублей, он не позаботился о камерах видеонаблюдения.



Как 20 мая сообщили в ГУ МВД по городу и области, к 32-летнему мужчине оперативники пришли накануне. Он оказался крайне похож на человека, который вечером 25 марта посетил один из торговых комплексов в Приморском районе, попросил продавца показать дорогие механические часы и помочь с выбором, но не смог определиться и ушёл сразу с двумя в руках. Как видно на записях с камер, между другими покупателями он двигался не торопясь, хотя и постарался спрятать лицо за медицинской маской. На улице сел в белую машину и скрылся.

