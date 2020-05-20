Смерть по предсказанию лишила пенсионерку 240 тысяч рублей. Спаситель «из Алмазова» проводил до банкомата

Избавиться от предсказанной по телефону смерти и приобрести спасительные лекарства попыталась 82-летняя жительница Петербурга. Мужчина, уверивший её в том, что знает, какие препараты ей нужны, разыграл представление по телефону и устроил поход к ближайшему банкомату ради сотен тысяч рублей.



Как 20 мая стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), на стационарный телефон жительницы Центрального района неизвестный позвонил вечером накануне. Мужчина представился врачом Исследовательского центра Алмазова, зачитал вслух диагноз и, как вспоминает женщина, напрямую сказал, что она «умирает». Многословно успокаивать, впрочем, не стал: в качестве альтернативы тут же предложил пакет якобы проверенных лекарств за 240 тысяч рублей.

