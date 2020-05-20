Смерть по предсказанию лишила пенсионерку 240 тысяч рублей. Спаситель «из Алмазова» проводил до банкомата
Избавиться от предсказанной по телефону смерти и приобрести спасительные лекарства попыталась 82-летняя жительница Петербурга. Мужчина, уверивший её в том, что знает, какие препараты ей нужны, разыграл представление по телефону и устроил поход к ближайшему банкомату ради сотен тысяч рублей.
Как 20 мая стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), на стационарный телефон жительницы Центрального района неизвестный позвонил вечером накануне. Мужчина представился врачом Исследовательского центра Алмазова, зачитал вслух диагноз и, как вспоминает женщина, напрямую сказал, что она «умирает». Многословно успокаивать, впрочем, не стал: в качестве альтернативы тут же предложил пакет якобы проверенных лекарств за 240 тысяч рублей.
Курьер с таблетками приехал практически сразу. Он вызвался дойти с петербурженкой до банкомата на улице Александра Невского, 2, в обмен на стопку купюр вручил ей шесть упаковок биологически активных добавок и быстро ушёл.
После заявления пенсионерки в полицию по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Среди примет развозчика БАДов — чёрные куртка, штаны, шапка и медицинская маска, закрывающая почти всё лицо.
Активизировались и телефонные мошенники, отрабатывающие «банковский сценарий». По предварительной информации, 13 мая 58-летняя женщина поддалась на уговоры незнакомцев, установила на смартфон приложение и перевела на продиктованный номер счёта больше 1 миллиона 88 тысяч рублей. Всё ради их «безопасности» и защиты от «похищения». В полицию горожанка пошла через несколько дней, когда осознала, что деньги бесследно исчезли.