СМИ: Россиянам могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Предложение содержится в рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики, которое подготовили Минэкономразвития и Минфин. С выдержками из документа, как 20 мая сообщает РБК, ознакомились «Известия».



По данным газеты, до конца 2020 года предлагается отправить на досрочную пенсию граждан, потерявших работу за три года до наступления пенсионного возраста. «Предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет», - пишет газета.