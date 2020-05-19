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19.05.2020 23:10
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Попытка пенсионерки перейти КАД обернулась ДТП. Вместо противоположной стороны дороги она попала на тот свет

Попытка преодолеть проезжую часть скоростной магистрали закончилась смертью для пешехода в Московском районе Петербурга. Информация об этом вечером 19 мая появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам очевидцев, под колеса машины угодила пожилая женщина, пытавшаяся перейти КАД.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около девяти вечера на 74-м километре кольцевой автодороги.

По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом пытался уйти от наезда на перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода и совершил столкновение с внедорожником Skoda Kodiaq.

Несмотря на попытку водителя избежать трагедии, грузовик все же сбил пешехода, которым оказалась 79-летняя женщина. От полученных травм она скончалась до приезда машины скорой помощи.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП собрался транспортный затор. По состоянию на одиннадцать вечера его длина составляет около километра.

Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (13)

Гражданкa
искрометность и заголовков, да порой и текстов на Ф.ру уже давно зашкаливает...
sextan
Редакции Ф такой заголовок тоже кажется допустимым?
Владислав М
Всё дело в отсутствии надземных пешеходных переходов через КАД. Если раньше за КАДом были дикие места, то сейчас там уже новые кварталы, магазины и пр. Следовательно у людей возникает необходимость переходить трассу. Чиновникам надо подумать о строительстве переходов в актуальных местах.
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