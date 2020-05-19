Попытка преодолеть проезжую часть скоростной магистрали закончилась смертью для пешехода в Московском районе Петербурга. Информация об этом вечером 19 мая появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, под колеса машины угодила пожилая женщина, пытавшаяся перейти КАД.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около девяти вечера на 74-м километре кольцевой автодороги.

По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом пытался уйти от наезда на перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода и совершил столкновение с внедорожником Skoda Kodiaq.