Попытка пенсионерки перейти КАД обернулась ДТП. Вместо противоположной стороны дороги она попала на тот свет
Попытка преодолеть проезжую часть скоростной магистрали закончилась смертью для пешехода в Московском районе Петербурга. Информация об этом вечером 19 мая появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, под колеса машины угодила пожилая женщина, пытавшаяся перейти КАД.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около девяти вечера на 74-м километре кольцевой автодороги.
По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros с прицепом пытался уйти от наезда на перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода и совершил столкновение с внедорожником Skoda Kodiaq.
Несмотря на попытку водителя избежать трагедии, грузовик все же сбил пешехода, которым оказалась 79-летняя женщина. От полученных травм она скончалась до приезда машины скорой помощи.
Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП собрался транспортный затор. По состоянию на одиннадцать вечера его длина составляет около километра.