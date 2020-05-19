Игроков «Динамо» снова проверят на коронавирус после пяти заболевших в команде

Футбольный клуб «Динамо» (Москва) пройдет повторное тестирование на коронавирус. Как сообщает во вторник, 19 мая, «Спорт-Экспресс», это связано с несколькими положительными результатами анализов, выявленных после предыдущего тестирования.

Новый забор анализов произойдет 20 мая. После результатов будет принято решение о плане тренировок для подготовки к продолжению чемпионата.

Ранее стало известно о пяти заболевших COVID-19 в московском «Динамо» — положительные результаты получили три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского департамента клуба.