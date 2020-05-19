Пулково принял предпоследний вывозной рейс на этой неделе. В Петербург вернули застрявших в Узбекистане

Прямой рейс из узбекской столицы вернул в Петербург российских туристов. С антисептиками, врачами и полицией 19 мая их встретили в Пулково.



По данным онлайн-табло петербургского аэропорта, самолёт Uzbekistan Airways Ташкент — Петербург совершил посадку в 11:13. Как сообщили в Смольном, на нём прилетели 39 человек.

На борт пускали жителей Северной столицы, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей и Карелии. Всех прибывших осмотрели медики, предупредили об обязательном 14-дневном карантине и с продезинфицированным багажом развезли по домам или в обсерватор.