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19.05.2020 13:12
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Пулково принял предпоследний вывозной рейс на этой неделе. В Петербург вернули застрявших в Узбекистане

Прямой рейс из узбекской столицы вернул в Петербург российских туристов. С антисептиками, врачами и полицией 19 мая их встретили в Пулково.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта, самолёт Uzbekistan Airways Ташкент — Петербург совершил посадку в 11:13. Как сообщили в Смольном, на нём прилетели 39 человек.

На борт пускали жителей Северной столицы, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей и Карелии. Всех прибывших осмотрели медики, предупредили об обязательном 14-дневном карантине и с продезинфицированным багажом развезли по домам или в обсерватор.

Пассажиров встречают и осматривают в закрытой части аэропорта. Сотрудники работают в защитных костюмах, залы после возвращенцев обрабатывают. По такой схеме с начала апреля прошли более 2 200 человек. Рейс из Ташкента — предпоследний на этой неделе, также сегодня ждут туристов из Франции.

По последним данным, в Узбекистане зарегистрировано 2 802 случая коронавируса. Большинство уже вылечилось, 13 человек скончались.

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Комментарии (5)

Fjfef
Вот мы все рады, прямо в воздухе витало - Не хватает рейса из Узбекистана)
yar_5e4cc335310b6
Такие бы кордоны лучше бы ставили вокруг мед учреждений Петербурга. Вот где рассадник инфекции.
Петр Петров
"Своих не бросаем"
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