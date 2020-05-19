В Москве от коронавируса вылечились две пациентки старше ста лет

«Коронавирус представляет особую опасность для старшего поколения – для людей старше 65 лет. Однако я рада сообщить, что две пациентки старше 100 лет благополучно выписаны из нашей больницы и продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре», - заявила главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, которую цитирует РИА Новости .

Отмечается, что одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, имея, кроме коронавирусной инфекции, целый комплекс сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. При поступлении была диагностирована двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция COVID-19, среднетяжелая форма. В стационаре женщина провела 14 дней, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии всего сутки, откуда по стабилизации состояния была переведена в линейное отделение. Вылечить коронавирусную инфекцию позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.



«Вторая пациентка – ровно на полгода старше – ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать ее состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии. У женщины имеются несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом. Обе пациентки сейчас проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы», - уточняется в сообщении.