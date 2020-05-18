Как сообщает 18 мая агентство «Автостат» , новый Volkswagen Polo оснащается одним из трех двигателей на выбор. Моторную гамму составляют 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 л.с. или 110 л.с. и 125-сильный двигатель объемом 1,4 л. Первые два агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач, для 110-сильного двигателя также доступен 6-ступенчатый «автомат», а последний мотор работает в паре с 7-ступенчатой DSG.

В России стартовал прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo. Новинка доступна в четырех комплектациях по цене от 792,9 тысячи рублей.

Автомобиль теперь представлен в новом кузове лифтбек. Габариты новинки больше, чем у предыдущего поколения - 4469x1706x1471 мм. В салоне увеличили пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 70 литров и составляет до 530 литров.

Базовая версия Origin получила водительское сиденье с регулировкой по высоте, 15-дюймовые стальные колеса, светодиодные фары рефлекторного типа и светодиодные задние фонари, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев заднего стекла, мультимедиа-систему с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, 4 динамиками, Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect. Автомобиль оснащается 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самую доступную версию новинки начинаются от 792,9 тысячи рублей.

Вариант Respect дополнительно оснащается наружными зеркалами с электрорегулировкой и электроподогревом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла, кондиционером Climatic и электроподогрево передних сидений. Стоимость такого Polo начинается от 837,9 тысячи рублей за вариант с 90-сильным мотором, от 877,9 тысячи рублей за 110-сильный мотор с «механикой» и от 927,9 тысячи рублей за версию с «автоматом».