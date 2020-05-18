В России стартовал прием заказов на новое поколение Volkswagen Polo. Новинка доступна в четырех комплектациях по цене от 792,9 тысячи рублей.
Как сообщает 18 мая агентство «Автостат», новый Volkswagen Polo оснащается одним из трех двигателей на выбор. Моторную гамму составляют 1,6-литровые агрегаты мощностью 90 л.с. или 110 л.с. и 125-сильный двигатель объемом 1,4 л. Первые два агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач, для 110-сильного двигателя также доступен 6-ступенчатый «автомат», а последний мотор работает в паре с 7-ступенчатой DSG.
Автомобиль теперь представлен в новом кузове лифтбек. Габариты новинки больше, чем у предыдущего поколения - 4469x1706x1471 мм. В салоне увеличили пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 70 литров и составляет до 530 литров.
Базовая версия Origin получила водительское сиденье с регулировкой по высоте, 15-дюймовые стальные колеса, светодиодные фары рефлекторного типа и светодиодные задние фонари, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев заднего стекла, мультимедиа-систему с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, 4 динамиками, Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect. Автомобиль оснащается 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самую доступную версию новинки начинаются от 792,9 тысячи рублей.
Вариант Respect дополнительно оснащается наружными зеркалами с электрорегулировкой и электроподогревом, обогревом форсунок омывателя ветрового стекла, кондиционером Climatic и электроподогрево передних сидений. Стоимость такого Polo начинается от 837,9 тысячи рублей за вариант с 90-сильным мотором, от 877,9 тысячи рублей за 110-сильный мотор с «механикой» и от 927,9 тысячи рублей за версию с «автоматом».
Volkswagen Polo в версии Status получила мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник сзади, салонное зеркало с автозатемнением, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic, кожаную отделку рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза, многофункциональный дисплей Plus и 15-дюймовые легкосплавные диски в дизайне Tosa. Для этого варианта также предлагается оригинальный декор передней консоли. Цены на него стартуют от 971,9 тысячи рублей за 110-сильный двигатель с «механикой» и 1 021 900 рублей за «автомат», а также от 1 069 900 рублей за 125-сильный мотор в паре с 7-DSG.
Топовая комплектация Exclusive оборудуется в том числе светодиодными фарами проекционного типа, датчиками парковки спереди и сзади, датчиками света и дождя, подогревом лобового стекла, системами бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access, 15-дюймовыми легкосплавными колесами Akono, мультимедийной системой с экраном диагональю 8 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect, а также цифровой реконфигурируемой панелью приборов Active Info Display. 110-сильный Volkswagen Polo Exclusive с 5-МКПП обойдется минимум в 1 111 900 рублей, с 6-АКПП – в 1 161 000 рублей, а 125-сильный вариант - в 1 209 000 рублей.
Все версии оснащены дисковыми тормозами спереди, системой стабилизации ESC и антиблокировочной системой ABS и креплением Isofix для детских автокресел. Для вариантов со 125-сильным мотором также доступны дисковые тормоза сзади. Автомобиль комплектуется фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой контроля давления в шинах, электронным иммобилайзером и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».