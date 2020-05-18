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18.05.2020 20:53
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ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Годовая инфляция в России в апреле составила 3,1%, и Центральный банк РФ прогнозирует её ускорение, однако повышение цен в дальнейшем не будет столь явным. Это следует из публикации на сайте регулятора от 18 мая.

По данным ЦБ, в предыдущем месяце годовая инфляция увеличилась на 0,6 п.п. в сравнении с мартом.

«Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года», - говорится в материалах Банка России.

Специалисты регулятора полагают, что существенным фактором будет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса, вызванного ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавиуруса.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - считают в Центробанке.

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