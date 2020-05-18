ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Годовая инфляция в России в апреле составила 3,1%, и Центральный банк РФ прогнозирует её ускорение, однако повышение цен в дальнейшем не будет столь явным. Это следует из публикации на сайте регулятора от 18 мая.

По данным ЦБ, в предыдущем месяце годовая инфляция увеличилась на 0,6 п.п. в сравнении с мартом.

«Ускорение текущего роста цен носит временный характер и связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в I квартале ослаблением рубля. В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета - осени 2019 года», - говорится в материалах Банка России.