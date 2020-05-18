В Белоруссии замужние женщины младше 40 получат право на бесплатное ЭКО

Право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения получат женщины в браке младше 40 лет в Белоруссии.



Как 18 мая передаёт агенство БелТА, соответствующий указ в понедельник подписал президент Александр Лукашенко. Нововведение начнёт действовать с 1 января 2021 года. Обратиться к специалистам жительницы страны смогут по медицинским показаниям. Как правило, технологию ЭКО проводят при безуспешном лечении бесплодия.

Одновременно с этим в Белоруссии произойдут и другие изменения: женщинам, родившим четверых детей, в трудовой стаж для назначения пенсии будут засчитывать время в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. Требования к продолжительности трудового стажа инвалидам детства для выхода на досрочную пенсию по возрасту снизят на пять лет.