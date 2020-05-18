FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 20:00
0
Печать

В Белоруссии замужние женщины младше 40 получат право на бесплатное ЭКО

Право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения получат женщины в браке младше 40 лет в Белоруссии.

Как 18 мая передаёт агенство БелТА, соответствующий указ в понедельник подписал президент Александр Лукашенко. Нововведение начнёт действовать с 1 января 2021 года. Обратиться к специалистам жительницы страны смогут по медицинским показаниям. Как правило, технологию ЭКО проводят при безуспешном лечении бесплодия.

Одновременно с этим в Белоруссии произойдут и другие изменения: женщинам, родившим четверых детей, в трудовой стаж для назначения пенсии будут засчитывать время в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет. Требования к продолжительности трудового стажа инвалидам детства для выхода на досрочную пенсию по возрасту снизят на пять лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний