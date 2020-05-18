Зеленый мост полностью освободят от ограничений к середине лета

Дорожные работы на Зеленом мосту в центре Петербурга должны полностью закончить до 14 июля 2020 года. Это стало обязательным условием для выдачи разрешительной документации.



Как сообщает 18 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ведомство по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» оформило ордер для завершения работ по капитальному ремонту Зеленого моста через Мойку на Невском проспекте на срок до 15 мая 2021 года. Но с условием обязательного завершения работ на проезжей части моста не позднее 14 июля текущего года.