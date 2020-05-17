Зеленый мост наполовину открылся после ремонта — и прирос непривычным для петербуржцев архитектурным элементом
Зеленый мост в Петербурге к 17 мая наполовину освободили после ремонтных работ. В архитектурном убранстве моста появилось кое-что непривычное для современных петербуржцев — лаконичная зеленая ограда, отделяющая шоссе от тротуара.
Когда мост был построен в 1806 году по проекту архитектора Вильяма Гесте, этот элемент присутствовал, однако позднее «потерялся» при ремонте. Изначально тротуары моста были выложены гранитными плитами вровень с мостовой и отгорожены от неё металлическими прутьями, соединенными гранитными парапетными камнями. На фото 1868 года, когда Зеленый мост носил название Полицейского, видны ограждения, аналогичные тем, что появились сейчас.
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», ограничения на Зеленом мосту были продлены в связи с переносом Парада Победы. Ремонт моста ведёт АО «ПО "Возрождение"».