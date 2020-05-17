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17.05.2020 16:32
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Зеленый мост наполовину открылся после ремонта — и прирос непривычным для петербуржцев архитектурным элементом

Зеленый мост в Петербурге к 17 мая наполовину освободили после ремонтных работ. В архитектурном убранстве моста появилось кое-что непривычное для современных петербуржцев — лаконичная зеленая ограда, отделяющая шоссе от тротуара.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Когда мост был построен в 1806 году по проекту архитектора Вильяма Гесте, этот элемент присутствовал, однако позднее «потерялся» при ремонте. Изначально тротуары моста были выложены гранитными плитами вровень с мостовой и отгорожены от неё металлическими прутьями, соединенными гранитными парапетными камнями. На фото 1868 года, когда Зеленый мост носил название Полицейского, видны ограждения, аналогичные тем, что появились сейчас.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», ограничения на Зеленом мосту были продлены в связи с переносом Парада Победы. Ремонт моста ведёт АО «ПО "Возрождение"».

Фото: ru.wikipedia.org
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

alexpv
Если были то пусть будут.
Вроде нормально, ничего ужасного.
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