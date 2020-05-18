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18.05.2020 18:00
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Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал об условиях нового контракта главного тренера Сергея Семака.

«Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершен. Контракт будет подписан по формуле «2+1», — цитирует Медведева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предложили Семаку годовой оклад 1,8 млн евро в год. С учетом бонусов сумма может достичь 2 млн.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В первом же сезоне команда под его руководством стала чемпионом России. В текущем чемпионате петербуржцы после 22 туров идут на первом месте с девятиочковым отрывом.

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