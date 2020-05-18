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18.05.2020 14:37
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Доллар официально ниже 73 рублей, евро — 79

Банк России установил на 19 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 72,9798 рубля, что на 22,6 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен на 18,6 копейки, до 78,9422 рубля.

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