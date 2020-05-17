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17.05.2020 12:54
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От первой встречи с петербурженкой ухажер с сайта знакомств взял максимум, в том числе все деньги с ее карты

Вечер с выпивкой в компании нового ухажера с сайта знакомств для помощницы воспитателя детского сада во Фрунзенском районе Петербурга закончился непредсказуемо. Страсти разыгрались вокруг банковской карты женщины.

Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, встреча состоялась в квартире 42-летней сотрудницы детсада на Будапештской улице около двух часов дня накануне. Как она позже рассказала полицейским, с мужчиной на год ее моложе она познакомилась около двух месяцев назад на сайте Loveeto. Евгений появился в назначенный час, надел белую рубашку и принес алкоголь. Ближе к вечеру настроение вероятного жениха изменилось, и, кроме самой воспитательницы, его заинтересовала ее банковская карта. Он достал нож и потребовал перевода — женщине пришлось отдать 48 тысяч рублей. Судя по указанным им реквизитам, имя и фамилию он ей назвал реальные. В материалах уголовного дела о разбое он описан как сорокалетний короткостриженый мужчина среднего роста с татуировками на руках. В распоряжении полиции также его окурок, нож и записи с камер видеонаблюдения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Да заберите же свои деньги!

сёр.рф/олд/
261490921
"В распоряжении полиции также его окурок, нож и записи с камер видеонаблюдения."

А также ФИО, номер банковской карты, а оттуда - все паспортные данные.

В принципе, мог бы и не уходить: посидел бы подождал ментов на месте - всем меньше беготни было бы.
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