Количество жертв коронавируса в Москве превысило полторы тысячи человек. За сутки подтвердилась еще 71 смерть

В Москве за сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Об этом 16 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



У всех них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19, подчеркнули в штабе. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в российской столице достигло 1503 человек.



Напомним, по данным на утро 16 мая, всего в России жертвами коронавируса стали 2573 человек. В Петербурге официально подтверждены 80 смертей от COVID-19.

