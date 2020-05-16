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16.05.2020 23:11
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Количество жертв коронавируса в Москве превысило полторы тысячи человек. За сутки подтвердилась еще 71 смерть

В Москве за сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Об этом 16 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

У всех них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19, подчеркнули в штабе. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в российской столице достигло 1503 человек.

Напомним, по данным на утро 16 мая, всего в России жертвами коронавируса стали 2573 человек. В Петербурге официально подтверждены 80 смертей от COVID-19.

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Комментарии (3)

daisychain
Странно: у них и маски, и пропуска, и из дома хрен просто так выйдешь - и все помирают и помирают. А где индекс самоизоляции тревожно низок, а население преступно халатно - там смертей на порядок меньше.

Может, из этого пора сделать какие-то выводы феноменологического характера?
shushu
Это все из-за вражеских Financial Times и The New York Times смертность повысилась.
krasnonosov
Пенсионный фонд РФ в восторге!
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