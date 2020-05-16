Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом. «Слабость, сонливость, небольшая температура»
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Великобритании, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом он написал 16 мая в своем Instagram.
«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник», — пишет Чичваркин и публикует результаты теста.
В комментариях, отвечая на вопросы пользователей, бизнесмен уточнил, что переболел еще полтора месяца назад, в легкой форме.
«Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый (коронавирус. — Прим. ред.). Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», — описал свои симптомы Чичваркин.
Напомним, бизнесмен переехал в Великобританию в конце 2008 года, занимается там винным и ресторанным бизнесом.