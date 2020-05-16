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16.05.2020 13:01
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Евгений Чичваркин сообщил, что переболел коронавирусом. «Слабость, сонливость, небольшая температура»

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Великобритании, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом он написал 16 мая в своем Instagram.

«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник», — пишет Чичваркин и публикует результаты теста.

В комментариях, отвечая на вопросы пользователей, бизнесмен уточнил, что переболел еще полтора месяца назад, в легкой форме.

«Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый (коронавирус. — Прим. ред.). Потом пропало обоняние, через 10 дней начало возвращаться», — описал свои симптомы Чичваркин.

Напомним, бизнесмен переехал в Великобританию в конце 2008 года, занимается там винным и ресторанным бизнесом.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Ну тогда и я переболел. Добавлю еще один симптом: на работу страх, как идти не хотелось. Это было еще в марте. Ближе к концу апреля у нас взяли мазок на коронавирус: у всех отрицательный. Контакт с подозрительным на ковид был в последний день апреля, от греха подальше меня отправили в очередной отпуск сразу после праздников. Две недели прошло, ковид у подозрительного не подтвердится. Отсиживаюсь в тылу, самозабвенно придаюсь самоизоляции. Побаиваюсь немного, что на работу назад не возьмут, как старикашку из группы риска.
SNOW
Очень важная, содержательная и своевременная статья.
Андрей Алексеев
"Росссийский" браво!
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