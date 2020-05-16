Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Великобритании, сообщил, что переболел коронавирусом. Об этом он написал 16 мая в своем Instagram.



«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну настоящий полковник», — пишет Чичваркин и публикует результаты теста.

