В МЧС предупредили об опасности совместного поедания чипсов во время пандемии. Маски на улице назвали необязательными

При употреблении пищи из упаковок, до которых ранее могли дотрагиваться другие люди, риск заражения коронавирусом возрастает. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, опубликованных 16 мая.



«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — подчеркнули в МЧС.



Отдельно в ведомстве остановились на проблеме медицинских масок.

