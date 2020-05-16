В МЧС предупредили об опасности совместного поедания чипсов во время пандемии. Маски на улице назвали необязательными
При употреблении пищи из упаковок, до которых ранее могли дотрагиваться другие люди, риск заражения коронавирусом возрастает. Об этом говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, опубликованных 16 мая.
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)», — подчеркнули в МЧС.
Отдельно в ведомстве остановились на проблеме медицинских масок.
«Ношение масок поможет ограничить распространение вируса. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она неэффективна на открытом воздухе, если отсутствует риск передачи инфекции воздушно-капельным путем», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Петербурге с 12 мая действует обязательный масочный режим — согласно пояснениям городских властей, носить маски необходимо везде, кроме своего дома, в том числе на улице.