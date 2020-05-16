В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестирования на COVID-19

Россияне, которые откажутся от тестирования при подозрении на коронавирус, заплатят штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Такое же наказание грозит тем, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы. Об этом 16 мая пишет ТАСС со ссылкой на МВД.



«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — уточнили в ведомстве.

