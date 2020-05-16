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16.05.2020 09:54
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В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестирования на COVID-19

Россияне, которые откажутся от тестирования при подозрении на коронавирус, заплатят штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Такое же наказание грозит тем, кто не сообщит о своем месте пребывания после возвращения из-за границы. Об этом 16 мая пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

«Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования», — уточнили в ведомстве.

Отвечать придется по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). Штраф по этой статье составляет от 15 до 40 тыс. рублей.

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Комментарии (17)

260731491
Я предлагаю идею - кто не придёт на голосование по конституции или проголосует против - штраф 30000.
ussr_5e4d4b41561db
пусть эти 3 буквы идут на другие 3 буквы... пусть в начале научатся соблюдать права граждан, а уже потом их запугивать штрафами... эти коррупционные рожи, замешанные в наркоте и убийствах нам ещё чем-то угрожают? их сколько? а просто населения сколько? и у каждого человека есть дома нож и не один..... 2+2 думаю сложите сами
129958588
Обалдеть!Народ так напуган больницами.что мы скоро все заболеем,если не прекратится навязывание масок.которые защищают от пыли..
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