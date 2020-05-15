«Работали по ночам — человеческий фактор». В Смольном допустили возможность ошибок при начислении доплат медикам

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в начислениях президентских надбавок медикам в Петербурге за работу с больными коронавирусом могли случиться ошибки.



«Начисления шли в течение довольно короткого времени, и мы не исключаем, что могли быть какие-то технические ошибки, допущенные вследствие человеческого фактора. Я скажу, что у нас сотрудники администрации и больниц, скорой медицинской помощи, к сожалению, также подвержены инфекции, как и непосредственно врачи, которые работают с пациентом. Поэтому для примера могу сказать, что расчетчики и бухгалтерия последние дни, перечисляя средства медработников, делали это, в том числе, и ночью. Поэтому я допускаю существование ошибок. Для этого и существует горячая линия, которая открыта у нас со вчерашнего дня, куда могут обратиться все сотрудники, которые, может быть, что-то недополучили», — заявил он 15 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».