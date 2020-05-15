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15.05.2020 19:15
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«Работали по ночам — человеческий фактор». В Смольном допустили возможность ошибок при начислении доплат медикам

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, что в начислениях президентских надбавок медикам в Петербурге за работу с больными коронавирусом могли случиться ошибки.

«Начисления шли в течение довольно короткого времени, и мы не исключаем, что могли быть какие-то технические ошибки, допущенные вследствие человеческого фактора. Я скажу, что у нас сотрудники администрации и больниц, скорой медицинской помощи, к сожалению, также подвержены инфекции, как и непосредственно врачи, которые работают с пациентом. Поэтому для примера могу сказать, что расчетчики и бухгалтерия последние дни, перечисляя средства медработников, делали это, в том числе, и ночью. Поэтому я допускаю существование ошибок. Для этого и существует горячая линия, которая открыта у нас со вчерашнего дня, куда могут обратиться все сотрудники, которые, может быть, что-то недополучили», — заявил он 15 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, комитет уже провел совещание с бухгалтерами и руководством больниц, чтобы каждое такое обращение было рассмотрено досконально: «...чтобы рубль и копейка, которые недополучил медработник, обязательно в течение короткого времени были до них доведены».

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Комментарии (22)

hill
Бла бла бла какой в зад фактор? Обычная практика урвать и не доплатить иначе на чтоб чиновнички жировали
Djnyana
Технические ошибки.. Человеческий фактор.. Ночь.. Луна.. Звёзды.. Бухгалтеры в.. памперсах, масках, комбинезонах сплошных.. - Страшно Представить!

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

(с) Александр Блок
SNOW
Они вручную зарплату считают, на счетах? Или по ночам по домам разносят? А Смольному не надо врать, пусть даже в целях прикрытия ануса. Задача комздрава была простой - выслать на места методики расчета, чего сделано не было. В итоге все зависло, в больничных бухгалтериях никто не хотел срок с пола поднимать, так и ждали, ничего не делая.
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