Смольный: Никто не заинтересован в сокрытии части доплат от медиков

«Если врач отработал в больнице, которая оказывает помощь пациентам с ковид в течение всего месяца, то он получает полным рублем надбавку и по 484-му постановлению, и по 415-му. Это же касается среднего медицинского персонала. Это же касается и сотрудников скорой медицинской помощи», — рассказал 15 мая в эфире канала «Санкт-Петербург» Лисовец.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, как в Петербурге производят допвыплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом. По его словам, полные выплаты получили только те, кто отработал полный месяц.

Многие ли медики получили максимальный размер выплат, глава комздрава пока ответить не может — такой статистики пока нет. В ближайшие два дня будет уточняться, кому и какую сумму.

«Чтобы не получилось, что Санкт-Петербург оказался среди тех субьектов, которые упоминал президент, когда сотрудникам высчитывали минуты и часы. И это, естественно, будет вызывать у сотрудников только недоумение. Я хочу сказать, что никто из администрации Санкт-Петербурга, никто из администрации больниц не заинтересован в том, чтобы скрыть часть средств, полученных из резервного фонда правительства РФ от сотрудников. Все понимают, как им тяжело сейчас, и эти доплаты хоть какая-то компенсация того труда в крайне рискованных условиях. Скорее, мы ищем возможность доплатить им больше, чем меньше», — сказал Лисовец.

Напомним, что 19 822 петербургских медика получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Общая сумма — 487 млн рублей. О распределении бюджетных средств 15 мая отчитался губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции под руководством президента России.