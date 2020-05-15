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15.05.2020 18:50
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Смольный: Никто не заинтересован в сокрытии части доплат от медиков

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о том, как в Петербурге производят допвыплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом. По его словам, полные выплаты получили только те, кто отработал полный месяц.

«Если врач отработал в больнице, которая оказывает помощь пациентам с ковид в течение всего месяца, то он получает полным рублем надбавку и по 484-му постановлению, и по 415-му. Это же касается среднего медицинского персонала. Это же касается и сотрудников скорой медицинской помощи», — рассказал 15 мая в эфире канала «Санкт-Петербург» Лисовец.

Многие ли медики получили максимальный размер выплат, глава комздрава пока ответить не может — такой статистики пока нет. В ближайшие два дня будет уточняться, кому и какую сумму.

«Чтобы не получилось, что Санкт-Петербург оказался среди тех субьектов, которые упоминал президент, когда сотрудникам высчитывали минуты и часы. И это, естественно, будет вызывать у сотрудников только недоумение. Я хочу сказать, что никто из администрации Санкт-Петербурга, никто из администрации больниц не заинтересован в том, чтобы скрыть часть средств, полученных из резервного фонда правительства РФ от сотрудников. Все понимают, как им тяжело сейчас, и эти доплаты хоть какая-то компенсация того труда в крайне рискованных условиях. Скорее, мы ищем возможность доплатить им больше, чем меньше», — сказал Лисовец.

Напомним, что 19 822 петербургских медика получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19. Общая сумма — 487 млн рублей. О распределении бюджетных средств 15 мая отчитался губернатор Александр Беглов в ходе видеоконференции под руководством президента России.

Ранее президент Путин раскритиковал региональные власти, которые тормозят доведение стимулирующих выплат до медиков, которые работают с COVID-19.

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Комментарии (15)

Lukspb
Доплатили за 10 смен на скорой 4090 по 415му приказу и 3080 по 484му(фельдшер) ,как они там считали одному богу известно. А про громкие обещания уже устал слушать. У меня все.
kilikia
президент сказал доплата 100 тысяч, но не уточнил, что на всех
Antipode
Дело в том что главврачей есть конфликт интересов. С одной стороны они должны обеспечить врачей всем необходимым, а с другой стороны они выдают доплаты тем кто работает с больными короновирусом. Они не хотят отвечать за собственные косяки.
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