Российские ИВЛ проверят после возгорания. Минпромторг просит не списывать их со счетов

Министр промышленности и торговли РФ рассказал о проверке российских аппаратов ИВЛ, которая должна быть выполнена, чтобы устранить возможные нарушения.



«Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии», - цитирует 15 мая заявление Дениса Мантурова ТАСС.

По его словам, проверке подвергнутся не только уральский завод, который производит аппараты, но вся инфраструктура.