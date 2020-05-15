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15.05.2020 17:30
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Российские ИВЛ проверят после возгорания. Минпромторг просит не списывать их со счетов

Министр промышленности и торговли РФ рассказал о проверке российских аппаратов ИВЛ, которая должна быть выполнена, чтобы устранить возможные нарушения.

«Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии», - цитирует 15 мая заявление Дениса Мантурова ТАСС.

По его словам, проверке подвергнутся не только уральский завод, который производит аппараты, но вся инфраструктура.

Два возгорания ИВЛ российского производства произошли с разницей в три дня: в Москве 9 мая и в Петербурге 12 мая. Предварительной причиной называются неполадки с аппаратами. Губернатор Петербурга Александр Беглов приказал проверить все клиники и стационары, где были установлены ИВЛ. Эти же устройства Россия отправила в США, однако американцы отказались от их использования.

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Комментарии (2)

Skazochny
Эти же устройства Россия отправила в США, однако американцы отказались от их использования.

не отправила, а продала и надо отдать должное, янки до сих пор их запечатанные хранят на складе . Они не дураки и знают, что казнокрад чемезов ничего нормального не произведет, он может только на украденные у народа деньги купить хату за 5 МЛРД рублей с видом на кремль.
krasnonosov
Импортозамещение. Просим войти в положение.
А россиян новых нарожают.
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