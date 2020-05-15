Скворцова рассказала о препарате, который может подавить действие коронавируса за 48 часов

«Препарат "мефлохин" полностью подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе, 2 микрограмма на миллилитр», — приводит слова специалиста РИА Новости . Такие результаты были получены во время доклинических исследований.

Мефлохин помогает пациентам с СOVID-19. Согласно результатам исследований, он вызывает положительную динамику и подавляет коронавирус через 48 часов. Такими данными и наблюдениями 15 мая поделилась глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Как отмечается в пятницу в сообщении на сайте ФМБА, препарат «полностью блокировал развитие цитопатического действия нового коронавируса». Похожие результаты получили и китайские исследователи. Окончательные выводы об эффективности лекарства должны быть сделаны до конца мая.

При этом у мефлохина есть «лёгкопереносимые» побочные эффекты, которые наблюдаются у 26% пациентов. По словам Скворцовой, некоторые столкнулись с нарушениями сна. Она призвала врачей учитывать «нюансы», разные факторы, например сердечную проводимость.

Мефлохин был придуман американскими специалистами как лекарство от малярии.

Также стало известно о том, что переливание плазмы пациентам от тех, кто уже перенёс коронавирус, не дало эффекта в половине случаев.