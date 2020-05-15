В ФМБА опубликовали результаты первых исследований переливания плазмы пациентам с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство констатирует, что лечение COVID-2019 плазмой, взятой у выздоровевших пациентов, не дало эффекта у более половины заболевших.



«Несмотря на многообещающие результаты, выздоравливающая плазма еще не доказала свою безопасность и эффективность в качестве лечения COVID-19», — говорится 15 мая в опубликованном исследовании ФМБА.

В работе «Современные подходы к лечению в стационаре пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19» указывается, что из 20 пациентов, которым переливали плазму для борьбы с COVID-2019, для 11 человек, которые находились в крайне тяжелом состоянии, такой метод оказался не эффективным. При этом у восьмерых такой подход к лечению был результативным.