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15.05.2020 11:46
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В ФМБА опубликовали результаты первых исследований переливания плазмы пациентам с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство констатирует, что лечение COVID-2019 плазмой, взятой у выздоровевших пациентов, не дало эффекта у более половины заболевших.

«Несмотря на многообещающие результаты, выздоравливающая плазма еще не доказала свою безопасность и эффективность в качестве лечения COVID-19», — говорится 15 мая в опубликованном исследовании ФМБА.

В работе «Современные подходы к лечению в стационаре пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19» указывается, что из 20 пациентов, которым переливали плазму для борьбы с COVID-2019, для 11 человек, которые находились в крайне тяжелом состоянии, такой метод оказался не эффективным. При этом у восьмерых такой подход к лечению был результативным.

Накануне в Петербурге также провели переливание плазмы тяжёлым больным, что дало успешные результаты.

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Комментарии (6)

Mikle776
согласие можно и от родственников получить... а можно и по обстановке действовать. Причем, насколько я понял, разрешение на такие действия получены с верху. Ну и если человек в терминальной стадии, то тут уже все средства хороши... вдруг поможет!
Alex000
!!! Федеральное медико-биологическое агентство констатирует, что лечение COVID-2019 плазмой, взятой у выздоровевших пациентов, не дало эффекта у более половины заболевших.

--- Накануне в Петербурге также провели переливание плазмы тяжёлым больным, что дало успешные результаты.

То есть вот этот эксперимент на людях, его как назвать?
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