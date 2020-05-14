В Петербурге получили первые результаты лечения больных COVID-19 плазмой переболевших коронавирусом нового типа
Переливание плазмы переживших коронавирус тяжёлым больным в Петербурге показало успешные результаты. Одного из пациентов перевели из реанимации на третий день после процедуры и уже успели выписать.
Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга 14 ноября, за последнюю неделю в 40-й горбольнице плазму выздоровевших перелили трём пациентам, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме. Положительную динамику отметили у всех, причём улучшение последовало практически сразу.
Один из первопроходцев почувствовал себя лучше на второй день после переливания, на третий сменил реанимационную палату на обычную, а сегодня уже отправился домой. Ещё двое идут на поправку помедленнее, но одного из них перевели из реанимации.
«Первыми мы ввели плазму двум своим врачам. Они были в тяжелом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ», - говорит главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Городской больницы №40 Евгений Гарбузов, отмечая, что специалисты очень довольны первыми результатами терапии гипериммунной плазмы.
Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови. Первыми донорами стали сотрудники прокуратуры. Правда, из пятерых добровольцев плазму взяли у троих. Базу потенциальных доноров из переживших COVID-19 собирают четыре городских стационара. На сегодняшний день кровь сдали семеро петербуржцев.
В России зафиксировано 252 245 случаев заболевания коронавирусом. Чуть больше 53,5 тысяч выздоровели, 2 305 человек скончались.