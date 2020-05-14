В Петербурге получили первые результаты лечения больных COVID-19 плазмой переболевших коронавирусом нового типа

Переливание плазмы переживших коронавирус тяжёлым больным в Петербурге показало успешные результаты. Одного из пациентов перевели из реанимации на третий день после процедуры и уже успели выписать.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга 14 ноября, за последнюю неделю в 40-й горбольнице плазму выздоровевших перелили трём пациентам, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме. Положительную динамику отметили у всех, причём улучшение последовало практически сразу.

Один из первопроходцев почувствовал себя лучше на второй день после переливания, на третий сменил реанимационную палату на обычную, а сегодня уже отправился домой. Ещё двое идут на поправку помедленнее, но одного из них перевели из реанимации.