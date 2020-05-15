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15.05.2020 10:12
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Художник Вадим Соловьёв показал, как панельки на киберногах уходят из Петербурга на север

«Оставаться дома не так просто, если твой дом решил немного прогуляться», — написал петербургский иллюстратор и видеохудожник Вадим Соловьёв под своей новой работой, опубликованной 15 мая в Instagram.

В ролике восьмиэтажный панельный дом на гигантских железных ногах с шумом вышагивает по улице.

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. Со звуком ⬆️ . Оставаться дома не так просто, если твой дом решил немного прогуляться. Шучу, конечно — всем известно, что самоходные дома уже давно расселены по программе «доступное, но неподвижное жильё», и сейчас никто в них не живёт. Но сам факт того, что они вдруг сдвинулись с места спустя два года после своего последнего похода — все же настораживает. Панельные гиганты, кажется, решили уйти из города. Поговаривают, что они одновременно выдвинулись со всех районов куда-то на север. Что ж, надеюсь, что они наконец-то обретут свой дом. Дома обретут дом... Можно так сказать про дома вообще? Ладно, не важно. За последние два месяца я сам на столько "обрёл дом", что мысли формулировать сложновато 🙄. ____ Translation is coming . #санктпетербург #спб #арт #видеоарт #3д #вадимсоловьев #оставайтесьдома #cgi #digitalart #3d #motiondesign #animation #cinema4d #aftereffects #cyberpunk #3danimation #vfx

Публикация от Вадим Соловьёв (@solovyewadim)

«Панельные гиганты, кажется, решили уйти из города. Поговаривают, что они одновременно выдвинулись со всех районов куда-то на север. Что ж, надеюсь, что они наконец-то обретут свой дом. Дома обретут дом... Можно так сказать про дома вообще? Ладно, неважно. За последние два месяца я сам настолько «обрёл дом», что мысли формулировать сложновато», — написал Соловьёв.

Петербургский художник известен своими короткими видео в стиле киберпанк. Ранее он показывал робота-уборщика и гигантскую рептилию на Дворцовой площади.

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Комментарии (2)

dozer_666
А почему восемь этажей?Куда ещё один этаж делся?
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