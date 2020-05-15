«Оставаться дома не так просто, если твой дом решил немного прогуляться», — написал петербургский иллюстратор и видеохудожник Вадим Соловьёв под своей новой работой, опубликованной 15 мая в Instagram.



В ролике восьмиэтажный панельный дом на гигантских железных ногах с шумом вышагивает по улице.

