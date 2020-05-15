ПО его словам, за минувшие сутки количество погибших от COVID-19 в штате составило 157, за день до этого скончались 166 челове.Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Число потерянных жизней снижается, но все еще ужасно – 157. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо на пресс-конференции.