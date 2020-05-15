Суточное количество жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снизилось
В штате Нью-Йорк сократилось суточное количество жертв коронавируса, сообщил губернатор наиболее страдающего от пандемии региона США Эндрю Куомо.
Holding a briefing with updates on #Coronavirus. Watch Live: https://t.co/b31FR7AeAQ— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 14, 2020
ПО его словам, за минувшие сутки количество погибших от COVID-19 в штате составило 157, за день до этого скончались 166 челове.Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"Число потерянных жизней снижается, но все еще ужасно – 157. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо на пресс-конференции.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.Согласно приведенным Куомо данным, 11 мая скончались 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 22 170 человек.