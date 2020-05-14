Фабрика грез времен пандемии – в период карантина разрешили снимать кино, но без массовок

Роспотребнадзор определил порядок работы предприятий киноиндустрии в условиях карантина. В отличие от большинства других сфер деятельности, для участников съемочного процесса не устанавливается ни санитарное дистанцирование, ни масочно-перчаточный режим. Носить индивидуальные средства защиты предписывается только работающим вне кадра (операторам, режиссерам и иным), но запас одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток и кожных антисептиков для обработки рук должен комплектоваться в расчете на весь коллектив.

Сам съемочный процесс рекомендуется организовывать с минимальным числом одновременного находящихся на площадке актеров и иного персонала. Непосредственно не занятые в эпизоде должны отслеживать работу через playback (удаленный монитор). «По возможности съемки с массовыми сценами перенести на период после карантина», – отмечается в документе. В павильонах и иных рабочих помещениях также предписывается применять бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, а также проводить проветривание каждые два часа. Для сокращения контактов между работниками предлагается организовать принцип групповой ячейки – разделить работу коллективов отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Между работой каждой ячейки в одном помещении желательно соблюдать 20-минутный перерыв. При входе на площадку и в местах общего пользования необходимо разместить дозаторы или дезинфицирующие салфетки. Актерам и костюмерам следует обрабатывать руки перед началом и после работы, гримерам – перед и после каждого клиента. Кроме того, каждые четыре часа необходимо проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей – дверных ручек, выключателей, поручней и перил, оргтехники, ручек осветительных приборов, столешниц, спинок стульев, и так далее.

Перед началом и и в течении рабочей смены должен проводиться контроль температуры тела работающих. «Рекомендуется за двое суток до начала съемок провести лабораторное обследование участников на COVID-19. При наличии положительного результата в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом участвовать в съемках», – констатируют в санитарном ведомстве. Питание персонала предписывается организовать путем доставки блюд в индивидуальной упаковке, трапезы в форме «шведского стола» запрещаются. В выделенных для питания помещениях и в гримерных следует соблюдать социальное дистанцирование. Также гримеры должны использовать грим из упаковки только для одного актера (для нескольких разрешается применять только тушь, помаду, тоны и контурные средства). Раздельно для главных актеров, исполнителей второго плана и эпизодов рекомендуется оборудовать и костюмерные. «Необходимо проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи», – поясняют в Роспотребнадзоре.