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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 21:39
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Фабрика грез времен пандемии – в период карантина разрешили снимать кино, но без массовок

Роспотребнадзор определил порядок работы предприятий киноиндустрии в условиях карантина.

В отличие от большинства других сфер деятельности, для участников съемочного процесса не устанавливается ни санитарное дистанцирование, ни масочно-перчаточный режим. Носить индивидуальные средства защиты предписывается только работающим вне кадра (операторам, режиссерам и иным), но запас одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток и кожных антисептиков для обработки рук должен комплектоваться в расчете на весь коллектив.

Сам съемочный процесс рекомендуется организовывать с минимальным числом одновременного находящихся на площадке актеров и иного персонала. Непосредственно не занятые в эпизоде должны отслеживать работу через playback (удаленный монитор). «По возможности съемки с массовыми сценами перенести на период после карантина», – отмечается в документе.

В павильонах и иных рабочих помещениях также предписывается применять бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, а также проводить проветривание каждые два часа. Для сокращения контактов между работниками предлагается организовать принцип групповой ячейки – разделить работу коллективов отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Между работой каждой ячейки в одном помещении желательно соблюдать 20-минутный перерыв. При входе на площадку и в местах общего пользования необходимо разместить дозаторы или дезинфицирующие салфетки. Актерам и костюмерам следует обрабатывать руки перед началом и после работы, гримерам – перед и после каждого клиента. Кроме того, каждые четыре часа необходимо проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей – дверных ручек, выключателей, поручней и перил, оргтехники, ручек осветительных приборов, столешниц, спинок стульев, и так далее.

Перед началом и и в течении рабочей смены должен проводиться контроль температуры тела работающих. «Рекомендуется за двое суток до начала съемок провести лабораторное обследование участников на COVID-19. При наличии положительного результата в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом участвовать в съемках», – констатируют в санитарном ведомстве.

Питание персонала предписывается организовать путем доставки блюд в индивидуальной упаковке, трапезы в форме «шведского стола» запрещаются. В выделенных для питания помещениях и в гримерных следует соблюдать социальное дистанцирование. Также гримеры должны использовать грим из упаковки только для одного актера (для нескольких разрешается применять только тушь, помаду, тоны и контурные средства). Раздельно для главных актеров, исполнителей второго плана и эпизодов рекомендуется оборудовать и костюмерные. «Необходимо проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи», – поясняют в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в отличие от кинотеатров деятельность по съемке фильмов не отнесена к наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям, которые вправе рассчитывать на государственную поддержку. В тоже время 21 кинопроизводитель включен в число системообразующих предприятий. Среди них петербургские компании – киностудия «Ленфильм», студии анимационного кино «Мельница» и «Смешарики», творческо-производственное объединение «Рок» и кинокомпания «СТВ», а также крупнейшие столичные предприятия отрасли – Киноконцерн «Мосфильм», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького, «Союзмультфильм», «Централ партнершип» и другие.

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Двойные стандарты
hal9000
А что у нас фильмы снимают?..а кто Бондарчук..Федя чтоли..а что он снимает?..Идиота чтоли.?..вы када последний раз смотрели современное отечественное и вас не вырвало?..ну или не уснули...я тока Путина смотрю..он всегда с экрана поддержит..скажет что все будет хорошо..уже 30 лет говорит
что все хорошо..так и живём..плохо чтоли?...не нравится едте за границу..там тоже Путина показывают
diana
Верное решение,так как приглашение массовки на съемочную площадку может послужить увеличению количества заболевших,с чем борется страна .
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