Спасатели спустя восемь часов остановили заплыв «Хёндэ», который столкнули в воду после встречи с пешеходом
Поисковая операция, которая 14 мая развернулась в центре Петербурга после утренней аварии, завершена успешно. Утонувший автомобиль спасён и возвращён владельцу.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, синий «Хёндэ Солярис» подняли на набережную Фонтанки в половине седьмого вечера. В воде он провёл более восьми часов и «проплыл» около ста метров — автомобиль нашли у 165-го дома.
Машину вернули водителю, который и сам не избежал купания в Фонтанке. Момент падения в воду попал на видео. Судя по записи, около десяти утра «Хёндэ» притормозил у пешеходного перехода рядом с домом №199, пропуская женщину, получил удар в зад от «Рено» и съехал в реку. Мужчина смог выбраться из салона, на берег его вытащили по связанным между собой тросам.