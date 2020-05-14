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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 19:23
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Спасатели спустя восемь часов остановили заплыв «Хёндэ», который столкнули в воду после встречи с пешеходом

Поисковая операция, которая 14 мая развернулась в центре Петербурга после утренней аварии, завершена успешно. Утонувший автомобиль спасён и возвращён владельцу.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, синий «Хёндэ Солярис» подняли на набережную Фонтанки в половине седьмого вечера. В воде он провёл более восьми часов и «проплыл» около ста метров — автомобиль нашли у 165-го дома.

автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»
автор фото Алексей Рожнов / «Фонтанка.ру»

Машину вернули водителю, который и сам не избежал купания в Фонтанке. Момент падения в воду попал на видео. Судя по записи, около десяти утра «Хёндэ» притормозил у пешеходного перехода рядом с домом №199, пропуская женщину, получил удар в зад от «Рено» и съехал в реку. Мужчина смог выбраться из салона, на берег его вытащили по связанным между собой тросам.

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Комментарии (1)

Teo Piter
Не будет речного трамвайчика...
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