Первых трех пациентов с подозрением на коронавирус привезли в больницу № 122 в Петербурге

Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России приняла первых трех пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил 14 мая вице-губернатор Олег Эргашев. Это пятое федеральное учреждение в Петербурге, перепрофилированное на работу с инфекцией.

«Стационар инфекционный перепрофилирован по всем правилам — и шлюзы, и чистые, и грязные зоны. Подготовлен персонал. В достаточном количестве кислородная подводка и количество аппаратов ИВЛ. Проверены правила пожарной безопасности», — заявил Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург».