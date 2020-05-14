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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 19:08
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Первых трех пациентов с подозрением на коронавирус привезли в больницу № 122 в Петербурге

Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России приняла первых трех пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил 14 мая вице-губернатор Олег Эргашев. Это пятое федеральное учреждение в Петербурге, перепрофилированное на работу с инфекцией.

«Стационар инфекционный перепрофилирован по всем правилам — и шлюзы, и чистые, и грязные зоны. Подготовлен персонал. В достаточном количестве кислородная подводка и количество аппаратов ИВЛ. Проверены правила пожарной безопасности», — заявил Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ожидается, что больница сможет принять 350 пациентов. Работать с ними будут 470 медиков. В клинике работает система подведения кислорода ко всем палатам. Также в распоряжении у больницы 51 аппарат ИВЛ.

Ранее российское правительство утвердило список федеральных учреждений, которые должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19 или подозрением на него. От Петербурга, кроме НМИЦ имени Алмазова, в него вошли больница Университета имени Мечникова, СПбГПМУ, ПСПбГМУ имени Павлова, НИИ фтизиопульмонологии, клиническая больница № 122 имени Соколова и 442-й военный клинический госпиталь Минобороны.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлено 460 новых заражений. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 приблизилось к 9000. С начала пандемии умерли 69 человек.

За событиями пандемии коронавируса в Петербурге, России и мире «Фонтанка» следит онлайн.

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