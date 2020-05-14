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14.05.2020 12:50
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Союз предпринимателей просит впустить в Россию застрявших на границе иностранных специалистов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой ускорить въезд на территорию России иностранных экспертов, приехавших устанавливать и обслуживать сложное техническое оборудование. Об этом 14 мая сообщает «Коммерсантъ».

По данным РСПП, правительство разрешило въезд инженеров в страну 29 апреля, но до сих пор у них продолжаются проблемы с оформлением виз и разрешений на работу. Больше всего от этого страдает энергетика и пищевая промышленность.

Минэнерго и генерирующие компании вынесли вопрос на уровень президента РФ. В министерстве получают запросы от организаций, на их основе формируют списки иностранных специалистов и отправляют их в ФСБ.

По данным собеседников «Коммерсанта» в силовых ведомствах, проблем с допуском заграничных экспертов быть не должно, но прибывшим придется пройти стандартные процедуры профилактики распространения коронавируса.

Напомним, правительство закрыло российские границы 30 марта. Передвижение через них сделали доступным только для нескольких категорий граждан.

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