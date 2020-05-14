Союз предпринимателей просит впустить в Россию застрявших на границе иностранных специалистов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой ускорить въезд на территорию России иностранных экспертов, приехавших устанавливать и обслуживать сложное техническое оборудование. Об этом 14 мая сообщает «Коммерсантъ».



По данным РСПП, правительство разрешило въезд инженеров в страну 29 апреля, но до сих пор у них продолжаются проблемы с оформлением виз и разрешений на работу. Больше всего от этого страдает энергетика и пищевая промышленность.



Минэнерго и генерирующие компании вынесли вопрос на уровень президента РФ. В министерстве получают запросы от организаций, на их основе формируют списки иностранных специалистов и отправляют их в ФСБ.

