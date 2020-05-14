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14.05.2020 10:47
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Рядом с высоткой на Морской набережной нашли тело молодого петербуржца

Тело молодого петербуржца было найдено накануне в Василеостровском районе. Его обнаружили рядом с высоткой, выход на крышу которой был открыт.

Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, в девять вечера рядом с 14-этажным домом № 17 на Морской набережной в Петербурге нашли тело обладателя каштановых кудрей, приблизительный возраст которого 18–20 лет.

Он был одет в клетчатую рубашку и зимнюю куртку с мехом, в кармане его брюк лежала записка.

Полицейские обошли стоящий рядом с местом происшествия дом. В одной из парадных был открыт выход на крышу, там же были найдены магнитные ключи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Комментарии (3)

Александр Н
Экономические последствия самоизоляции. Это неизбежно.
Barmaley_5e4d0211d3423
R.I.P.

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