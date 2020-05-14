Рядом с высоткой на Морской набережной нашли тело молодого петербуржца

Тело молодого петербуржца было найдено накануне в Василеостровском районе. Его обнаружили рядом с высоткой, выход на крышу которой был открыт.



Как стало известно «Фонтанке» 14 мая, в девять вечера рядом с 14-этажным домом № 17 на Морской набережной в Петербурге нашли тело обладателя каштановых кудрей, приблизительный возраст которого 18–20 лет.



Он был одет в клетчатую рубашку и зимнюю куртку с мехом, в кармане его брюк лежала записка.



Полицейские обошли стоящий рядом с местом происшествия дом. В одной из парадных был открыт выход на крышу, там же были найдены магнитные ключи.

