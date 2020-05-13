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13.05.2020 23:39
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Футбольное «Динамо» подтвердило заражение коронавирусом главы совета директоров клуба

ФК "Динамо" подтвердил заражение COVID-19 председателя совета директоров клуба и первого зампредседателя ВТБ Юрия Соловьева.

«Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо» желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении футбольного клуба.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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