Футбольное «Динамо» подтвердило заражение коронавирусом главы совета директоров клуба
ФК "Динамо" подтвердил заражение COVID-19 председателя совета директоров клуба и первого зампредседателя ВТБ Юрия Соловьева.
😷 13 мая стало известно, что у Председателя Совета директоров ФК «Динамо-Москва» и Первого заместителя Президент-председателя правления Банка ВТБ Юрия Алексеевича Соловьёва диагностирована коронавирусная инфекция. Желаем Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!#ДинамоМосква pic.twitter.com/jFYawqrvBh— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 13, 2020
«Игроки, тренерский штаб, административно-технический персонал и весь коллектив футбольного клуба «Динамо» желают Юрию Алексеевичу скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении футбольного клуба.
По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.