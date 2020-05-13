Украинцев предупредли о грядущем дефиците воды

На Украине всерьёз обсуждают вероятность грядущего дефицита воды, вопрос обсуждался 13 мая рабочей группой по вопросам безопасности водных ресурсов государства. Она пришла к выводу, что уже существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек Украины, сообщается на сайте Совета нацбезпасности и обороны страны.

По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

