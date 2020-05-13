FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 21:10
0
Печать

Погибшего тюлененка нашли на берегу залива в Сестрорецке

Спасательный сезон центра помощи ластоногим в Петербурге не обошелся без жертв. Один из щенков живым до берега и людей не добрался.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

На 30 спасенных детёнышей серого тюленя и кольчатой нерпы, а это рекордное со времен открытия центра в Репино количество оставшихся без материнской заботы ластоногих, пришелся как минимум один погибших краснокнижный зверь. Его нашли на пляже Новый в Сестрорецке около волнорезов вечером 13 мая, сообщили «Фонтанке» читатели.

Как сообщали в центре помощи ластоногим, когда год назад примерно в это же время мертвого тюленя выбросило на берег в Репино, это обычная ситуация для мая. Ежегодно очевидцы находят порядка 30 погибших ластоногих в черте Петербурга и Ленобласти. Мёртвых тюленей с берега увозят коммунальные службы.

Первый в этом году «выпускной» для трех отъевшихся тюленей прошел накануне. Еще 27 щенков ждут возвращения в дикую природу.

Причиной такого большого количества сирот стала необычайно теплая зима. Самки нерпы выкармливают потомство в норах, которые строят на льду. Залив же в этом году так и не застыл.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний