Погибшего тюлененка нашли на берегу залива в Сестрорецке

Спасательный сезон центра помощи ластоногим в Петербурге не обошелся без жертв. Один из щенков живым до берега и людей не добрался.

На 30 спасенных детёнышей серого тюленя и кольчатой нерпы, а это рекордное со времен открытия центра в Репино количество оставшихся без материнской заботы ластоногих, пришелся как минимум один погибших краснокнижный зверь. Его нашли на пляже Новый в Сестрорецке около волнорезов вечером 13 мая, сообщили «Фонтанке» читатели.

Как сообщали в центре помощи ластоногим, когда год назад примерно в это же время мертвого тюленя выбросило на берег в Репино, это обычная ситуация для мая. Ежегодно очевидцы находят порядка 30 погибших ластоногих в черте Петербурга и Ленобласти. Мёртвых тюленей с берега увозят коммунальные службы.