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12.05.2020 17:02
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«Набрали нужный вес». У тюленей-найденышей в Петербурге первый «выпускной»

Трех тюленей в Финский залив выпустили специалисты Центра изучения сохранения морских млекопитающих. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Водоканала».

Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Первые три пациента, две самки и один самец серого тюленя, уплыли в Финский залив после реабилитации. Они максимально быстро набрали необходимый для выпуска вес. Одна из самок, которую нашли в парке культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке, за несколько недель достигла веса в 40 кг. Вторая, поступившая из Соснового Бора, — 42 кг, а самец, найденный в Комарово, поправился до 46 кг.

Все три тюленя здоровы и готовы стать полноправными жителями Балтийского моря.

К заливу млекопитающих подвезли на грузовом автомобиле, оборудованном электронной погрузочной платформой для комфортной транспортировки животных к месту выпуска. Тюлени бойко покинули переноски и направились к воде.

В Центре на данный момент остаются еще 27 пациентов. Последний в этом сезоне поступил в Репино в пятницу, 8 мая. Им стал самец серого тюленя, которого местные жители нашли в Приморске. Детеныш был слаб, сильно истощен, обезвожен и нуждался в помощи.

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