Трех тюленей в Финский залив выпустили специалисты Центра изучения сохранения морских млекопитающих. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Водоканала».

Первые три пациента, две самки и один самец серого тюленя, уплыли в Финский залив после реабилитации. Они максимально быстро набрали необходимый для выпуска вес. Одна из самок, которую нашли в парке культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке, за несколько недель достигла веса в 40 кг. Вторая, поступившая из Соснового Бора, — 42 кг, а самец, найденный в Комарово, поправился до 46 кг.

Все три тюленя здоровы и готовы стать полноправными жителями Балтийского моря.



К заливу млекопитающих подвезли на грузовом автомобиле, оборудованном электронной погрузочной платформой для комфортной транспортировки животных к месту выпуска. Тюлени бойко покинули переноски и направились к воде.



В Центре на данный момент остаются еще 27 пациентов. Последний в этом сезоне поступил в Репино в пятницу, 8 мая. Им стал самец серого тюленя, которого местные жители нашли в Приморске. Детеныш был слаб, сильно истощен, обезвожен и нуждался в помощи.

