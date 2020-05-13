МИД: Максимально либеральный режим въезда в РФ будет действовать для половины мирового населения с 2021 года

После того как с 1 января 2021 года электронная виза для иностранцев начнёт действовать на всей территории России, коэффициент открытости нашей страны для туризма будет выше, чем в Европе. О подробностях нововведения 13 мая рассказали в консульском департаменте МИД РФ. Основываясь на методологии Всемирной туристской организации, дипломаты отмечают, что коэффициент открытости нашей страны составит 37,5 — это выше, чем в Европе (в среднем этот показатель там — 24) и Северной Америке (15), но ниже, чем у Азиатско-Тихоокеанского региона (42).

«Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации. Заявитель будет получать ее не позднее 4 календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней», — говорится в сообщении.

Перечень стран утвердит правительство РФ, но уже сейчас известно, что он будет аналогичным тому, что действует в экспериментальной зоне. Сейчас в качестве пилотного проекта бесплатная электронная виза работает в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Туда могут приехать граждане 53 стран, в том числе из государств — членов Евросоюза, Китая, Японии и т. д.

С учётом безвизового режима с ещё 60 странами (не принимая во внимание нынешнюю ситуацию с пандемией) «с 2021 года максимально либеральный режим въезда на территорию России, не требующий получения бумажной визы, будет распространяться в отношении граждан иностранных государств, составляющих половину мирового населения (около 4 млрд человек)», — отметили в консульском департаменте МИДа.