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13.05.2020 16:22
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МИД: Максимально либеральный режим въезда в РФ будет действовать для половины мирового населения с 2021 года

После того как с 1 января 2021 года электронная виза для иностранцев начнёт действовать на всей территории России, коэффициент открытости нашей страны для туризма будет выше, чем в Европе. О подробностях нововведения 13 мая рассказали в консульском департаменте МИД РФ.

Основываясь на методологии Всемирной туристской организации, дипломаты отмечают, что коэффициент открытости нашей страны составит 37,5 — это выше, чем в Европе (в среднем этот показатель там — 24) и Северной Америке (15), но ниже, чем у Азиатско-Тихоокеанского региона (42).

«Как уже сообщалось ранее, с 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации. Заявитель будет получать ее не позднее 4 календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней», — говорится в сообщении.

Перечень стран утвердит правительство РФ, но уже сейчас известно, что он будет аналогичным тому, что действует в экспериментальной зоне. Сейчас в качестве пилотного проекта бесплатная электронная виза работает в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Туда могут приехать граждане 53 стран, в том числе из государств — членов Евросоюза, Китая, Японии и т. д.

С учётом безвизового режима с ещё 60 странами (не принимая во внимание нынешнюю ситуацию с пандемией) «с 2021 года максимально либеральный режим въезда на территорию России, не требующий получения бумажной визы, будет распространяться в отношении граждан иностранных государств, составляющих половину мирового населения (около 4 млрд человек)», — отметили в консульском департаменте МИДа.

Ранее Ростуризм предложил ввести многократные туристические визы на пять лет.

Законопроект о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях был внесён в Госдуму 21 апреля. Согласно законопроекту, электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

МИД России с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года выдал 106 675 электронных виз для посещения Петербурга.

В консульском департаменте МИД РФ в Петербурге «Фонтанке» говорили, что при распространении этой практики на всю Россию электронные визы, вероятно, сделают платными.

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Комментарии (16)

dshfbsdafvh
Не интересно.
В свете последних событий, больше интересует как свалить от всего этого "благополучия" и "невиданной щедрости".
260578211
Китай, Индия...многие будут стараться попасть в ЕС)))
Mozg
А цена какая будет? У РФ одна из самых дорогих виз на планете.
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